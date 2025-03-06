Сычев — о планах на тренерство: «Сразу в РПЛ — слишком идеальная картина. Я за то, чтобы проходить путь с низов»

Бывший футболист сборной России и президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился своими планами на работу тренером.

«Не буду делать заявлений, как Александр Владимирович Мостовой, что готов работать только в РПЛ. Я за то, чтобы проходить путь с низов, в принципе, я и сейчас этим занимаюсь. В тренерстве, считаю, что нужно пройти все ступени, чтобы понять, как работать с разными футболистами. Сразу в премьер-лигу — мне кажется, что слишком идеальная картина. У нас такое редко бывает», — сказал Сычев «СЭ».

41-летний Сычев прошел обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), вместе с ним в группе в том числе были Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.

(Александр Абустин)