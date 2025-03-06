Сычев рассказал, когда заберет диплом о получении тренерской лицензии УЕФА

Бывший футболист сборной России и президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» рассказал, когда планирует забрать диплом о получении тренерской лицензии УЕФА.

«Процесс обучения уже закончен, получение диплома — формальность. У нас сейчас просто работа 24 на 7, команда играет, старт чемпионата. Естественно, в Москву тяжело вырваться, как будет возможность, то запечатлеем фотографию с дипломом. В ближайшие пару недель удастся получить. У нас игра с «Динамо-2» будет 22 марта, думаю, в этих числах получится», — сказал Сычев «СЭ».

41-летний Сычев прошел обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), вместе с ним в группе в том числе были Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков. Он завершил карьеру в 2019 году. В составе «Локомотива» Сычев становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

(Александр Абустин)