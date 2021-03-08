Комиссия РФС признала ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС решила, что арбитр Сергей Лапочкин допустил ошибку в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» (0:2), показав вторую желтую карточку хавбеку казанцев Оливеру Абильдгору.

Напомним, встреча проходила 28 февраля в Москве. Абильдгор был удален за вторую желтую карточку на 71-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» Оливер Абильдгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждении», — говорится в решении комиссии.

Вчера, 7 марта, «Спартак» в 21-м туре РПЛ разгромил «Краснодар» со счетом 6:1. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице.