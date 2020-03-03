Егор Титов: «Я далек от «Спартака», сегодня это один из самых закрытых клубов»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о стартовом этапе карьеры Доменико Тедеско. Он возглавил красно-белых в октябре 2019 года.

— Сейчас я далек от «Спартака», — цитируют Титова «Известия». — Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации.

— «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?

— Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.