Егор Титов: «Минус 40 процентов зарплаты? Учитывая, сколько делает для «Спартака» Федун, могу футболистам только поаплодировать»

Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поддержал позицию игроков красно-белых, которые согласились с временным понижением окладов на 40 процентов.

— Весь мир сейчас подстраивается под ситуацию. Однозначно согласился бы с подобной мерой, — сказал Титов. — Учитывая, сколько делает для «Спартака» Федун, могу футболистам только поаплодировать. Так же как и врачам, которые борются с коронавирусом. Страдают все — может быть, только аптеки считают прибыль. Экономика везде упала. Так что игрокам тоже с пониманием нужно подходить к этому вопросу. (Вячеслав Короткин)

Егор Титов: «Федун делает для «Спартака» очень много. Аплодирую футболистам, согласившимся на снижение зарплат»