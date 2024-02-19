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Сегодня, 10:15

Титов считает, что Абаскаль может поменять схему игры под Джикию и Бабича

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился своим мнением о ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и защитником москвичей Георгием Джикией.

— На чьей вы стороне в конфликте Джикии и Абаскаля?

— Не имею права комментировать эту историю. Мы просто-напросто не знаем всех деталей, нюансов. Что там произошло, с чего все началось... Георгий же как-то заметил, что, возможно, там что-то личное. Но если личное, то как мы можем это обсуждать в публичной плоскости? При этом, конечно, ситуация никому не идет на пользу. Когда опытный, квалифицированный защитник не играет, сидит на лавке, хорошего в этом мало.

— По своим футбольным качествам Джикия заслуживает места в основе?

— Тут я могу выразить только свое мнение, свои предположения. Если у тебя в распоряжении есть два сильных левоногих защитника — Бабич и Джикия, почему бы тогда не перестроить схему игры в обороне под них? Классную команду всегда отличают надежные действия сзади. Поэтому почему бы не использовать одновременно двух этих защитников? Хотя, похоже, Абаскалю данный вопрос уже порядком надоел. Что ж, если он все для себя решил, нам остается ждать матча с «Зенитом» и уже дальше делать какие-то выводы. Предпосылок к тому, что в игре в Питере мы увидим на поле Джикию, сейчас немного.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.

Полностью интервью Егора Титова можно прочитать на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Егор Титов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Срджан Бабич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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