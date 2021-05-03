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Егор Крид и Мари Краймбрери выступили на чемпионском банкете «Зенита»

09:35
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Известные поп-исполнители Егор Крид и Мари Краймбрери выступили на чемпионском банкете «Зенита» после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

Видео опубликовали в соцсетях друзья и жены футболистов санкт-петербургского клуба.

«Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры