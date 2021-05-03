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Легионеры «Зенита» станцевали «Калинку»

09:44
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Игроки Дуглас Сантос, Малком и Вендел на банкете в честь чемпионства «Зенита» станцевали «Калинку».

Накануне петербургский клуб обыграл «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформил чемпионство. В честь этого события легионеры команды исполнили традиционный русский танец.

В РПЛ «Зениту» предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).

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