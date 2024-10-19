Горшков: «Наименьшие шансы остаться в РПЛ у «Пари НН» и «Факела»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что у «Химок», «Пари НН» и воронежского «Факела» наименьшие шансы остаться в РПЛ.

«Думаю, все еще поборются. Игр впереди много. Но, мне кажется, наименьшие шансы остаться в РПЛ у «Пари Нижнего Новгорода» и «Факела». Эти команды в зоне риска.

Еще «Химки», кстати. Очень нестабильная команда и ситуации там непонятные происходят, иногда неожиданные. Они тоже входят в зону риска», — цитирует Legalbet Горшкова.