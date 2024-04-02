Кузьмичев: «Хамулич — это игрок не уровня «Локомотива», с Ньямси клуб пока не угадал»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил приобретение железнодорожниками защитника Жорзино Ньямси и нападающего Саида Хамулича.

«Судя по всему, информация по травматичности Ньямси верна. Тогда все становится на свои места, как в 27 лет, в самом расцвете центрального защитника, на него была такая небольшая цена трансфера из чемпионата Франции. Риски были очень высокие, менеджмент «Локомотива» рискнул, но мы видим, что пока не угадал. Что касается Хамулича, то я внимательно смотрел его игры и в межсезонье, когда ему давали возможность играть, плюс в последней игре с «Краснодаром». Для меня очевидно, что это игрок не уровня «Локомотива». Было видно на сборах, что это физически одаренный игрок с неплохой дистанционной скоростью, но на этом все. Для атакующего игрока недостаточно только этих качеств, нужно еще и техническое оснащение, принятие решений, открывания и дальше по списку», — приводит Legalbet слова Кузьмичева.

Ньямси перешел в «Локомотив» в феврале из «Страсбура». На его счету три матча за железнодорожников во всех турнирах. Хамулич присоединился к московской команде в январе на правах аренды из «Тулузы». В 22-м туре РПЛ против «Краснодара» (1:1) он получив 15 минут игрового времени.