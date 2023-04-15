Голкипер «Торпедо» Бабурин: «Горжусь командой»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался об игре своей команды в матче 23-го тура РПл против «Спартака» (1:2).

«Горжусь командой. Горжусь как мы сыграли. Больше комментировать тут нечего», — сказал Бабурин.

«Торпедо» находится на 16 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.