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Абаскаль: «Если бы я был титаном, которым я не являюсь, то после ошибок никто не играл бы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре своей команды.

— Почему Зиньковский не попал в стартовый состав?

— Я сегодня первый, кто жалеет, что его надо быть вернуть на скамейку. В целом по нему хочу сказать, что это очень важный игрок для команды, когда он в хорошей форме, сконцентрирован, благодаря своим подачам в штрафную. Были матчи, когда он выходил на поле и проявлял себя. И мы оба понимаем: момент, когда он будет проявлять себя регулярно, обязательно придет. Зиньковский может показывать хороший футбол и в одном тайме, он может решить исход игры. Но ему нужно приобретать стабильность.

— Как скоро Джикия вернется в строй?

— Джикия уже очень близок к возвращению. Надеюсь, уже в следующем матче он сможет быть в составе. Конечно же, мы не станем рисковать здоровьем футболистов, но понимаем важность игры на вылет в Кубке.

— Почему по весне у «Спартака» столько ошибок, потерь очков? Даже в выигранной, вроде бы игре с аутсайдером, команда создала себе кучу проблем и отбивалась в концовке...

— В говорите про слабость. Но разве мы были слабы в игре с «Уралом», где выиграли 3:2? Или с «Ахматом», где соперник не бил по воротам? Или с «Динамо», где мы забили все три гола? Мы говорим об ошибках, но не об отсутствии желания. Если бы я был титаном, которым я не являюсь, то после ошибок никто не играл бы. Но мы верим в наш проект. Наши игроки — Пруцев, Игнатов, Хлусевич. Проводят первый сезон как игроки основы, они будут ошибаться, совершат много ошибок. Но мы будем их поддерживать, мы доверяем им. Ни в одной игре мы не были хуже соперника за исключением, может быть, матчей с «Зенитом» после забитого гола, и матча с «Оренбургом».

— Не считаете, что Пруцев был на поле лучшим?

— Сегодняшняя позиция Пруцева предполагала больше свободы. Он может давать большой объем. Очень хороший игрок. Перед приездом в Россию я видел, что он полезный и качественный игрок. Но ему нужно больше опыта, в том числе, опыта в больших матчах. У него прекрасное чувство момента и вертикальной обостряющей передачи. Если над своими качествами поработает, у него большое будущее.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Александр Соболев

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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Илья Кутепов

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 8 1 4
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Локомотив

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