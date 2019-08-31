Егор Бабурин: «Чернов — one love»
19:10
Вратарь «Ростова» Егор Бабурин после матча с «Локомотивом» (1:2) прокомментировал сейв Евгения Чернова после удара Луки Джорджевича. Черногорский нападающий не смог забить в пустые ворота.
— Как вам матч? — вопрос Бабурину.
— Чернов — one love, — сказал вратарь «Ростова». (Ярослав Сусов)
После победы над «Локомотивом» (2:1) «Ростов» вышел на промежуточное первое место в чемпионате.
«Локомотив» — «Ростов»: суперспасение Чернова! Дважды подряд! Вы обязаны это увидеть
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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