Вратарь «Ростова» Егор Бабурин после матча с «Локомотивом» (1:2) прокомментировал сейв Евгения Чернова после удара Луки Джорджевича. Черногорский нападающий не смог забить в пустые ворота.

— Как вам матч? — вопрос Бабурину.



— Чернов — one love, — сказал вратарь «Ростова». (Ярослав Сусов)



После победы над «Локомотивом» (2:1) «Ростов» вышел на промежуточное первое место в чемпионате.

«Локомотив» — «Ростов»: суперспасение Чернова! Дважды подряд! Вы обязаны это увидеть

