Едвай в матче с ЦСКА установил рекорд сезона в РПЛ по количеству перехватов

Защитник «Локомотива» Тин Едвай совершил 10 перехватов в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2). По информации Opta, это наилучший показатель среди всех футболистов в текущем сезоне чемпионата России.

В этом сезоне хорват провел в РПЛ 12 матчей и забил 1 гол.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице.