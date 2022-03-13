Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с «СЭ» оценил результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Считаю, что получилось настоящее и полноценное дерби. Мы будем продолжать работать», — сказал Цорн «СЭ».

35-летний Цорн работает в московской команде с июля 2021 года. ЦСКА набрал 39 очков в 21-м матче и занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги. «Локомотив» (31 очко) идет на 6-м месте.