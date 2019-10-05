Эдуардо Докампо: «Во втором тайме «Рубин» потерял контроль»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1). По его словам, команда хотела сохранить победный результат.

— Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий, — цитирует Докампо сайт «Рубина». — Потом во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, что свою роль сыграла перестройка, смена схемы соперником. Как результат мы могли пропустить в конце матча.

— Прокомментируйте эпизод с желтой карточкой Олегу Кузьмину. Что он там так рьяно доказывал?

— Он просил желтую карточку игроку «Тамбова». Не знаю, справедливо ли Олег получил карточку.

— Насколько тренерский штаб доволен игрой Видара Кьяртанссона?

— Он работает, он пытался цепляться за мяч. Понятно, что нападающий должен забивать, но все впереди. Мы довольны его работой.

— Насколько психологически давила серия из шести матчей без побед? Стало ли проще?

— Вы видели, как команда во втором тайме реагировала на то, что нужно сохранить победный результат. Когда ты хочешь сохранить победный результат, отходишь назад, отдаешь сопернику мяч и начинают возникать проблемы. В этом плане, конечно, влияло, что мы не побеждали в предыдущих шести турах. Мы говорили, что нам будет тяжело.

— Пауза сейчас на пользу «Рубину» или после победы хотелось бы сыграть еще?

— Никогда не знаешь, будет это на пользу или нет. Когда побеждаешь, хочется продлить серию. С другой стороны в паузу можно укрепить те принципы, над которыми мы работаем и исправить ошибки, которые мы делали во втором тайме.