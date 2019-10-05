Эдуардо Докампо: «Во втором тайме «Рубин» потерял контроль»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1). По его словам, команда хотела сохранить победный результат.
— Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий, — цитирует Докампо сайт «Рубина». — Потом во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, что свою роль сыграла перестройка, смена схемы соперником. Как результат мы могли пропустить в конце матча.
— Прокомментируйте эпизод с желтой карточкой Олегу Кузьмину. Что он там так рьяно доказывал?
— Он просил желтую карточку игроку «Тамбова». Не знаю, справедливо ли Олег получил карточку.
— Насколько тренерский штаб доволен игрой Видара Кьяртанссона?
— Он работает, он пытался цепляться за мяч. Понятно, что нападающий должен забивать, но все впереди. Мы довольны его работой.
— Насколько психологически давила серия из шести матчей без побед? Стало ли проще?
— Вы видели, как команда во втором тайме реагировала на то, что нужно сохранить победный результат. Когда ты хочешь сохранить победный результат, отходишь назад, отдаешь сопернику мяч и начинают возникать проблемы. В этом плане, конечно, влияло, что мы не побеждали в предыдущих шести турах. Мы говорили, что нам будет тяжело.
— Пауза сейчас на пользу «Рубину» или после победы хотелось бы сыграть еще?
— Никогда не знаешь, будет это на пользу или нет. Когда побеждаешь, хочется продлить серию. С другой стороны в паузу можно укрепить те принципы, над которыми мы работаем и исправить ошибки, которые мы делали во втором тайме.
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https://rubin-kazan.ru/posts/166c439c-bfcc-4b25-9e7e-20086552a2df