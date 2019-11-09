Эдуардо Докампо: «Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги победного матча с «Динамо» (0:1) в 16-м туре чемпионата России.

— Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Все по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя.

— Можете прокомментировать судейство?

— Нет, это не моя работа.

— Как вы вообще относитесь к симуляциям в футболе, если это приносит пользу команде?

— Это всегда было в футболе и будет. Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами. Кому как.

— Традиционно мы говорим, что «Рубин» проводит хороший первый тайм, но во втором получается не очень. Сегодня мы видели диаметрально противоположную картину. За первую половину игры один удар по воротам «Динамо». В чем причина такого медленного старта?

— Мы тоже задаемся этим вопросом. Бывает так. Где-то было лишнее касание, где-то неправильное открывание. Хотели как обычно играть между линиями, но сегодня наверно не было понимания между центральными полузащитниками. Где-то Зурико делал лишнее касание, хотел обыграть второго-третьего соперника.

— По ходу первого тайма первые полчаса в опорной зоне играл Подберёзкин, затем его подняли выше, опустился Могилевец. В чем причина таких перестроений?

— Им обоим тяжело играть опорников. Мы искали, кто из них мог сделать эту работу лучше.

— 4 очка до последнего места. Следующая игра с «Зенитом». У вас лично, у тренерского штаба нет опасения, что последнее место очень близко?

— Если будем смотреть на таблицу, то всегда будут эти моменты по ходу сезона. Мы не можем смотреть на таблицу, мы должны смотреть на ту работу, которую должны делать. Работать дальше. Я уже говорил об этом. Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу. Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад, но для этого нужно что-то сделать, нужно сосредоточиться на работе.