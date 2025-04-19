Сперцян — о рекордном забитом пенальти в истории «Краснодара»: «Большая честь вписать свое имя в историю родного клуба»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги матча против «Ахмата» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

— Ты стал рекордсменом «Краснодара», реализовав 14-й пенальти. Есть какие-то особые ощущения от того, что вписал свое имя в историю?

— Конечно, ждал этого момента, следил за статистикой. Большая для меня честь — вписать свое имя в историю родного для меня клуба. Конечно же, этот мяч был важным с игровой точки зрения, так что рад помочь.

— Этот гол был переломным?

— Можно и так сказать.

— Когда ты его бил, ты думал о рекорде?

— Нет, об этом не думал. Первая мысль была о том, как бить. В этот момент самое главное — не изменить свое решение.

— Помнишь этот момент?

— Конечно, я с Шелией разговаривал как-то в отпуске о моих пенальти. Честно, потряхивало немного, потому что думал, что он вспомнит тот день и прыгнет туда же, но не достал.

— Почему так долго не могли победить «Ахмат», с чем связана эта серия?

— С ними очень тяжело играть, потому что много борьбы, они неуступчивые. Но был правильный подход и настрой, поэтому есть результат. Ну и, естественно, благодарность нашим болельщикам, — сказал Сперцян.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

(Мария Захарян)