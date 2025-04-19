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Сперцян — о рекордном забитом пенальти в истории «Краснодара»: «Большая честь вписать свое имя в историю родного клуба»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги матча против «Ахмата» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

— Ты стал рекордсменом «Краснодара», реализовав 14-й пенальти. Есть какие-то особые ощущения от того, что вписал свое имя в историю?

— Конечно, ждал этого момента, следил за статистикой. Большая для меня честь — вписать свое имя в историю родного для меня клуба. Конечно же, этот мяч был важным с игровой точки зрения, так что рад помочь.

— Этот гол был переломным?

— Можно и так сказать.

— Когда ты его бил, ты думал о рекорде?

— Нет, об этом не думал. Первая мысль была о том, как бить. В этот момент самое главное — не изменить свое решение.

— Помнишь этот момент?

— Конечно, я с Шелией разговаривал как-то в отпуске о моих пенальти. Честно, потряхивало немного, потому что думал, что он вспомнит тот день и прыгнет туда же, но не достал.

— Почему так долго не могли победить «Ахмат», с чем связана эта серия?

— С ними очень тяжело играть, потому что много борьбы, они неуступчивые. Но был правильный подход и настрой, поэтому есть результат. Ну и, естественно, благодарность нашим болельщикам, — сказал Сперцян.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

(Мария Захарян)

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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