Сперцян — о поражении от «Зенита»: «Психологически это был удар по нам»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1) высказался о чемпионской гонке.

— «Краснодар» снова ушел в отрыв от «Зенита» на пять очков, вы как-то следите за конкурентами?

— Мы следим, но посмотрим, завтра праздничный день, будем с семьями. Если удастся — посмотрим игру.

— Насколько было тяжело после поражения от «Зенита» переключиться на этот матч?

— Конечно, психологически это был такой удар по нам. Игра полностью не пошла у нас. В целом, это футбол, и такое случается. Хорошо, что мы правильно разобрали игру и сегодня исправились.

— То есть это просто был разговор между собой?

— Да как обычно это было, конечно, настроение было не очень. Нужно было как можно быстрее забыть ту игру и готовиться к новой.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

Мария Захарян