Эдер может остаться в «Локомотиве»

Как стало известно «СЭ», в контракте форварда «Локомотива» Эдера есть опция о продлении еще на один год при достижении отметки в 75 процентов сыгранных в этом чемпионате матчей. Таким образом, истекающее соглашение 32-летнего португальца может быть автоматически пролонгировано в случае, если футболист примет участие в 7 из 8 оставшихся до конца сезона игр РПЛ.

В 22 турах чемпионата-2019/20 Эдер выходил на поле в 16, забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу. При этом весной футболист регулярно появляется на поле в связи с кадровыми проблемами «Локо».

Весьма вероятно, что летом у Эдера по-прежнему не будет альтернативы. 30-летний Федор Смолов остается в аренде в «Сельте». 25-летний Лука Джорджевич после операции и восстановления после травмы крестообразных связок колена не так давно приступил к индивидуальным тренировкам — на возвращение в общую группу ему еще требуется время. Вместе с тем 35-летний Джефферсон Фарфан из-за травмы не играл почти год, а в середине мая стало известно о его заболевании коронавирусной инфекцией.

Еще один вариант — с использованием в атаке кого-то из братьев Миранчуков — 24-летних Антона и Алексея. При этом существует вероятность, что Антон из-за третьей за сезон травмы стопы пропустит концовку сезона. Алексей полезнее в середине поля. Также на другой позиции в группе атаки выходит 24-летний Рифат Жемалетдинов.

Чемпионат России возобновится в пятницу, 19 июня. Заключительный тур пройдет 22 июля. «Локомотив» с 41 очком к вынужденной паузе из-за распространения коронавируса занимает второе место, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Чемпион Европы в составе сборной Португалии Эдер выступает за «Локомотив» с лета 2017 года, когда был арендован на сезон у «Лилля». Форвард — автор золотого гола португальцев на Евро-2016, а также золотого гола «Локо» в матче чемпионата-2017/18 с «Зенитом». Летом 2018 года футболист был выкуплен московским клубом и подписал полноценный контракт.