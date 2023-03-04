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Сегодня, 20:06

Дзюба забил дебютный гол за «Локомотив» в матче против «Ростова»

Виталий Косик
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба открыл счет в матче 18-го утра чемпионата России против «Ростова».

Россиянин забил свой гол на 33-й минуте матча. Этот мяч стал для него дебютным за «Локомотив».

34-летний Дзюба перешел в московскую команду 8 февраля, он заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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