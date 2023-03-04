Дзюба забил дебютный гол за «Локомотив» в матче против «Ростова»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба открыл счет в матче 18-го утра чемпионата России против «Ростова».
Россиянин забил свой гол на 33-й минуте матча. Этот мяч стал для него дебютным за «Локомотив».
34-летний Дзюба перешел в московскую команду 8 февраля, он заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.
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|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
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|29
|
6
|Ахмат
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|2
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|30-28
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|
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|
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|7
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|11
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|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
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|Торпедо
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|1
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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|
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Илья Кутепов
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|1
|2
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