Дзюба забил дебютный гол за «Локомотив» в матче против «Ростова»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба открыл счет в матче 18-го утра чемпионата России против «Ростова».

Россиянин забил свой гол на 33-й минуте матча. Этот мяч стал для него дебютным за «Локомотив».

34-летний Дзюба перешел в московскую команду 8 февраля, он заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.