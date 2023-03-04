Магомед Адиев: «Зуев никак не успеет получить паспорт Казахстана до матчей сборной в марте»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, когда полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев сможет получить казахстанское гражданство.

— Понятно, что у Зуева нет перспектив получить гражданство к мартовским играм сборной, — отметил Адиев. — Он никак не успеет.

— К следующим матчам может успеть?

— Когда он получит гражданство, тогда будем думать. Я знаю, что процесс идет, но на какой стадии — не знаю. Федерация уже говорила, что никому не будет делать гражданство искусственно.

— Не знаете, у него есть желание играть за сборную Казахстана, или паспорт делается только для гражданства?

— Как я понимаю, желание есть. Его представители об этом говорили еще раньше.

Зуев является уроженцем города Костанай в Казахстане. До 2005 года он играл в системе местного футбольного клуба «Тобол». Затем его семья переехала в Россию, где он тренировался в футбольных школах в Челябинске и Москве и стал выпускником академии «Спартака».