«Ростов» — «Локомотив»: железнодорожники ведут в счете благодаря голу Дзюбы

«Локомотив» обыгрывает «Ростов» по итогам первого тайма в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

В составе железнодорожников отличился Артем Дзюба на 33-й минуте встречи. Этот мяч стал для него дебютным за «Локомотив».