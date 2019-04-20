Дзюба впервые с августа сделал дубль

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сделал дубль в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Форвард сегодня прервал безголевую серию за клуб, длившуюся 15 игр подряд. В этом сезоне нападающий второй раз забивает больше одного мяча за матч. Первый раз ему это удалось в игре квалификации Лиги Европы против минского "Динамо" (8:1) - тогда Дзюба сделал хет-трик.

В чемпионате России последний дубль Дзюба сделал 17 марта 2018 года в составе "Арсенала" в игре с "Ростовом" (2:2).