22:59 | Футбол — РПЛ

Дзюба впервые с августа сделал дубль

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сделал дубль в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Форвард сегодня прервал безголевую серию за клуб, длившуюся 15 игр подряд. В этом сезоне нападающий второй раз забивает больше одного мяча за матч. Первый раз ему это удалось в игре квалификации Лиги Европы против минского "Динамо" (8:1) - тогда Дзюба сделал хет-трик. 

В чемпионате России последний дубль Дзюба сделал 17 марта 2018 года в составе "Арсенала" в игре с "Ростовом" (2:2).

Краснодар - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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