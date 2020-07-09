Дзюба во время празднования чемпионства «Зенита» спел «Голубую луну». Ее автор — фанат «Спартака» Трубач
12:07
Форвард «Зенита» Артем Дзюба на праздновании чемпионства командой спел песню российских поп-исполнителей Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубую луну».
Ранее в сети появилось резонансное видео из чемпионской раздевалки команды. Нападающие Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт.
Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.
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