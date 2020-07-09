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Дзюба во время празднования чемпионства «Зенита» спел «Голубую луну». Ее автор — фанат «Спартака» Трубач

12:07
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба на праздновании чемпионства командой спел песню российских поп-исполнителей Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубую луну».

Артем Дзюба во&nbsp;время чемпионского парада &laquo;Зенита&raquo;.Чемпионский парад «Зенита» глазами Артема Дзюбы: танцы под Шнура и файеры на набережной

Ранее в сети появилось резонансное видео из чемпионской раздевалки команды. Нападающие Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт.

Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.

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