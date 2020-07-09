Форвард «Зенита» Артем Дзюба на праздновании чемпионства командой спел песню российских поп-исполнителей Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубую луну».

Ранее в сети появилось резонансное видео из чемпионской раздевалки команды. Нападающие Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт.

Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.