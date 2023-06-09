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Скандалы

Сегодня, 17:06

Дзюба рассказал о вымогательстве и угрозах перед сливом его интимного видео

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что к нему поступали угрозы перед появлением в сети его новых интимных видео.

«Последние 2-3 дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо. Мне в принципе это все уже неинтересно. Это на вашей совести», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

9 июня в Telegram-каналах стали распространять сразу несколько видео интимного характера с участием Дзюбы.

В ноябре 2020 года футболист уже становился жертвой подобного слива.

С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее нападающий выступал за «Адану Демирспор», «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал», «Ростов» и «Томь».

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/65
Артем Дзюба
Футбол
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

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Александр Соболев

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Спартак

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