Губерниев — об интимном видео Дзюбы: «У человека большой размер, чему тут удивляться — девушки хотят смотреть»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новое интимное видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое было слито в сеть.

«Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Я как человек, который видео первое видел, могу сказать, что оно меня совершенно не возбудило. Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться. Я знаю большое количество женщин, которые с удовольствием смотрели первое видео, зрители у него есть. Дзюба идет своим путем, желаю ему только самое лучшее!» — цитирует Губерниева Sport24.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, которую могли взломать.