Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в сезоне-2018/19

Болельщики "Зенита" признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком команды в сезоне 2018/19, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

30-летний форвард набрал в итоговом опросе 56,59 процента голосов респондентов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72), Сердара Азмуна (15,17), Вильмара Барриоса (5,65) и Далера Кузяева (3,88).

В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

В разное время награду по итогам сезонов получали Эсекиэль Гарай, Халк, Данни и Доменико Кришито​.