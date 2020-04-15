Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции
16:16
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он выложил видео в сториз своего Instagram с отрывком из фильма «Соник в кино».
April 15, 2020
По последним данным ESSE, в мире зарегистрировано 1 999 628 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 128 011 летальных исходов, выздоровели 500 996 человека.
По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020