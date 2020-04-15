Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он выложил видео в сториз своего Instagram с отрывком из фильма «Соник в кино».

По последним данным ESSE, в мире зарегистрировано 1 999 628 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 128 011 летальных исходов, выздоровели 500 996 человека.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.