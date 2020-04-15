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Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции

16:16
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он выложил видео в сториз своего Instagram с отрывком из фильма «Соник в кино».

По последним данным ESSE, в мире зарегистрировано 1 999 628 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 128 011 летальных исходов, выздоровели 500 996 человека.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.

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