Дзюба не согласен с решением судьи отменить его второй гол в матче с ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал отмену его гола в концовке матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

На 90+3-й минуте Дзюба сравнял счет, но главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил гол из-за фола нападающего на вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Был ли фол в атаке в моменте со вторым голом? Как по мне — нет», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Акрон» не побеждает в РПЛ семь матчей подряд — 1 ничья и 6 поражений. Команда с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

13 апреля «Акрон» примет московское «Динамо».