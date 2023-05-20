Дзюба не приехал с «Локомотивом» на матч против «Факела»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не приехал с командой на матч 28-го тура чемпионата России против «Факела».

34-летний форвард из-за повреждения пропускает вторую игру подряд. Дзюба не попал в заявку на матч 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), который прошел 14 мая.

Полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев вернулся в состав и приехал на игру.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Факел» располагается на 12-й строчке — 27 очков.

Матч «Локомотив» — «Факел» начнется в 14.00 по московскому времени.