Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев перед матчем 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА сравнил атакующие линии команд.

«Если говорить об атакующих качествах обеих команд, то ЦСКА будет играть более раскрепощенно, потому что у них все в порядке в обороне, в отличие от «Спартака». У них защита играет без той суеты, что царит в спартаковской штрафной. Я уже не говорю про то, что у армейцев в воротах надежный Игорь Акинфеев. Поэтому они могут себе позволить больше обращать внимания на атаку. Но не стоит думать, что у армейцев атакующая линия сильнее, чем у «Спартака». У красно-белых она все-таки лучше, если брать отдельных игроков. Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев — эти ребята сильнее Федора Чалова, Антона Заболотного и Ивана Облякова. Они гораздо результативнее и опаснее. Поэтому Абаскаль даст установку игрокам держать мяч на чужой половине поля, чтобы создавалось больше моментов у чужих ворот. Два-три забьют, и уже можно рассчитывать на победу или как минимум ничью. Все будет зависеть от реализации», — приводит слова Ловчева RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.