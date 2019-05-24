Дзюба назвал Лунева отмороженным мазохистом, который проигрывает все споры

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своих спорах с вратарем Андреем Луневым. По словам форварда, голкипер все время ему проигрывает.

– У меня столько споров уже было… Скажу вам, что вот Лунев еще больше азартный человек, – приводит "Радио Зенит" слова Дзюбы. – Да он вообще отмороженный. Он мазохист какой-то. Он проигрывает на протяжении всего времени, что находится в "Зените". Он проиграл мне все, что только можно: начиная от скидывания "цу-е-фа" и заканчивая NHL, FIFA, и пенальти. Он за это все мне до сих пор еще должен. Уважаемый радиослушатель, если в твоей жизни никогда не было побед, то брось вызов Луневу и первая победа придет к тебе сама.

– Сергей Семак сказал, что недавно Лунев все же выиграл у тебя и потом ходил по базе рассказывал об этом каждому, включая охранников и агрономов.

– Это был теннис-болл. Он выиграл один матч. Но в ответном матче он сгорел с таким треском. Просто у меня такая специфика, что я сначала подкармливаю. Он потом сказал, что если ты меня сейчас победишь, что я буду кувыркаться пять полей. В итоге, два ноль по партиям, и Лунев до сих пор кувыркается. Он потом вечером мне даже позвонил и попросил простить его. Это уже было отчаянием. Я слышал, как дрожал его голос, лились слезы. Я сказал: "Андрей, будешь отвечать за свои слова". Лунев первый в мире футболист, у которого зарплата ушла в минус.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр