Дзюба надел хоккейный шлем в свой день рождения. Видео
12:12
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которому сегодня исполняется 31 год, решил необычно подготовиться к традиционному командному туннелю.
Дзюба подготовился к туннелю в свой день рождения ? pic.twitter.com/CoTJbHcECv— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) August 22, 2019
Форвард появился на газоне клубной базы в хоккейном шлеме и защите. Однако вместо того, чтобы провести традиционный туннель, игроки команды похлопали Дзюбе, который прошел внутри.
Но ничего не было pic.twitter.com/mFt1cVbzss— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) August 22, 2019
Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде с «Уфой». Встреча пройдет в субботу, начало — в 16.30. (Дмитрий Зимин)
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