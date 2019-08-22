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Дзюба надел хоккейный шлем в свой день рождения. Видео

12:12
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которому сегодня исполняется 31 год, решил необычно подготовиться к традиционному командному туннелю.

Форвард появился на газоне клубной базы в хоккейном шлеме и защите. Однако вместо того, чтобы провести традиционный туннель, игроки команды похлопали Дзюбе, который прошел внутри.

Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде с «Уфой». Встреча пройдет в субботу, начало — в 16.30. (Дмитрий Зимин)

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