«Дзюба — лучший игрок чемпионата. Семак — тренер №1». Игорь Чугайнов — об итогах сезона в РПЛ
19:40
Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов подвел итоги нынешнего сезона Тинькофф РПЛ.
— Кто лучший игрок чемпионата?
— Дзюба и Азмун провели яркий сезон, кучу голов наколотили. Но если выбирать кого-то одного, я — за Артема. Давайте поддержим отечественного производителя.
— Лучший тренер — Семак?
— Конечно. «Зенит» весь сезон прошел без спадов. В этом огромная заслуга тренера. Да, в его распоряжении хорошие футболисты. Но так было и при Луческу, и при Манчини. Ни тот, ни другой до золота не дотянулись. А Семак второй год подряд обмывает чемпионство. Красавец! (Александр Кружков)
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