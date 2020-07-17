Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов подвел итоги нынешнего сезона Тинькофф РПЛ.

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Дзюба и Азмун провели яркий сезон, кучу голов наколотили. Но если выбирать кого-то одного, я — за Артема. Давайте поддержим отечественного производителя.

— Лучший тренер — Семак?

— Конечно. «Зенит» весь сезон прошел без спадов. В этом огромная заслуга тренера. Да, в его распоряжении хорошие футболисты. Но так было и при Луческу, и при Манчини. Ни тот, ни другой до золота не дотянулись. А Семак второй год подряд обмывает чемпионство. Красавец! (Александр Кружков)

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