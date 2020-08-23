Джордан Ларссон: «Спасибо Соболеву за победный гол»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

— Дерби — это всегда дерби. Сильные эмоции, — сказал Ларссон в интервью «Матч Премьер». — Мы заслужили победу, были лучше соперника. Контролировали ход матча, имели хорошие моменты.

Для меня очень важно, что удалось забить, потому что в первом тайме упустил отличный момент в первом тайме. Ну и спасибо Соболеву за победный гол.

Поначалу у нас лучше получились контратаки. Но нужно уметь играть в разных ситуациях.

Финал Лиги чемпионов? Надеюсь, «ПСЖ» выиграет, потому что мне нравятся Мбаппе и Неймар. Но «Бавария» — машина.