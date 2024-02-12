Джикия: «Чувствую себя самым мотивированным Джикией за последние несколько лет, покажу это на поле»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия попросил больше не обсуждать тему его будущего в клубе.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

— То есть эту тему вы просите в смешанных зонах не затрагивать?

— Да, вообще не хочется обсуждать эту тему, потому что она не будет приносить пользу «Спартаку». С моей стороны, это точно не надо. Попрошу, конечно же, тоже, так скажем, моему окружению не задавать вопросов по теме контракта. Что касается вопросов, не имею право вам говорить не задавать вопросы. Но у нас с вами отличные отношения. Думаю, мы найдем общий язык. Думаю, вы тоже понимаете, что эту тему перед сезоном, перед важными играми не стоит как-то разносить, раскочегаривать. Хочется эту тему закрыть и просто работать, показать то, что я умею на поле. Это будет самым правильным решением о будущем, как для «Спартака», так и для меня.

— Что дальше?

— Могу сказать, что за последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией, который был в «Спартаке» и это я покажу на поле, — сказал Джикия.

Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.