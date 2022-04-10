«Посмотрим, как будет развиваться ситуация». Джикия рассказал об уходе Ларссона из «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как с командой попрощался нападающий Джордан Ларссон.

Форвард приостановил контракт с красно-белыми и перешел в шведский АИК.

— Ларссон на этой неделе покинул команду, что он сказал перед тем, как улететь?

— Это была смс в вотсаппе, не более. Говорил что-то лично? Нет, он утром потренировался, а на следующий день был выходной, где он сообщил, что приостановил контракт. Но если я не ошибаюсь, то с первого июня он к нам вернется. Мы с пониманием относимся к таким ситуациям. У нас и Айртон недавно ушел. Нет, обиды нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— У вас нет ощущения, что они ушли навсегда?

— Контракты их находятся тут. Пока они игроки «Спартака». Посмотрим, как будет развиваться ситуация. У нас есть в команде и другие легионеры, которые переживают по поводу этой ситуации.