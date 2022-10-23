Джикия рассказал, что попросил замену в матче с «Химками» из-за небольшой травмы

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ и рассказал, почему его заменили во втором тайме.

— Тяжело было играть против «Химок»?

— С «Химками» всегда тяжело играть. Но сегодня результат говорит обо всем. Не буду говорить, что это самая слабая команда лиги. Выиграли и самое главное.

— Соболев не смог забить сегодня. Почему?

— Такое бывает в футболе. Он отдал голевую передачу. Помог команды выиграть. И старался на поле. Это самое главное.

— А Селихов сегодня несколько раз спас команду. Мог быть 5:3 или другим.

— Не знаю, как вы считаете. Но Селихов тоже был хорош сегодня.

— Почему вас заменили?

— Старая травма. Счет был комфортным, поэтому попросил замену.

— Насколько она серьезная?

— К следующему туру будет все нормально.

Джикия провел на поле 76 минут, вместо него на поле появился Никита Чернов.