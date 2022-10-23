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Сегодня, 19:48

Джикия рассказал, что попросил замену в матче с «Химками» из-за небольшой травмы

Антон Иванов
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ и рассказал, почему его заменили во втором тайме.

— Тяжело было играть против «Химок»?

— С «Химками» всегда тяжело играть. Но сегодня результат говорит обо всем. Не буду говорить, что это самая слабая команда лиги. Выиграли и самое главное.

— Соболев не смог забить сегодня. Почему?

— Такое бывает в футболе. Он отдал голевую передачу. Помог команды выиграть. И старался на поле. Это самое главное.

— А Селихов сегодня несколько раз спас команду. Мог быть 5:3 или другим.

— Не знаю, как вы считаете. Но Селихов тоже был хорош сегодня.

— Почему вас заменили?

— Старая травма. Счет был комфортным, поэтому попросил замену.

— Насколько она серьезная?

— К следующему туру будет все нормально.

Джикия провел на поле 76 минут, вместо него на поле появился Никита Чернов.

Георгий Джикия
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
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