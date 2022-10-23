«Ахмат» — «Торпедо»: Конате открыл счет в матче в конце первого тайма

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче с «Торпедо» в 14-м туре РПЛ — 1:0.

На 41-й минуте Владислав Камилов обработал мяч у угла вратарской и с лета отправил на дальнюю штангу. Конате пробил ногой в прыжке под перекладину и забил.