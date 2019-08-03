Джикия - про игру с "Туном": "Все будет хорошо"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России оценил новичка команды Андре Шюррле.

– Чемпионский состав все больше распадается. Игроки уходят. Жалеете об этом?

– После того сезона прошло больше двух лет. Все профессиональные футболисты и все понимают. Согласен, что нас осталось мало, но молодежь наступает на пятки.

– Какое впечатление оставили Шюррле и Ларссон по тренировкам?

– Шюррле тренировался с нами только один раз, а Ларссон вообще толком пока не занимался с нами. Но Шюррле все прекрасно знают. Всем известно, что это за футболист и что он умеет.

– Насколько Шюррле далек от оптимальных кондиций?

– Не могу оценивать его состояние – толком не видел его в деле. Мы поможем ему адаптироваться быстрее и набрать кондиции. Надеюсь, он принесет нам много пользы ближайших матчах.

– После каждого неточного удара Шюррле походил к спартаковцам и что-то говорил. Что именно?

– Андре – общительный парень, и с первого дня тепло со всеми общается.

– Может ли чемпион мира принести в раздевалку психологию победителя?

– Это важно. Не буду называть фамилию, но когда Шюррле зашел в раздевалку, один из ребят сказал: "Вот времена, раньше я за него играл в ФИФА, а сейчас он с нами в раздевалке сидит". Это плюс для молодых ребят. Мне тоже приятно, что такой футболист играет за "Спартак" и находится рядом с нами.

– Восьмого августа вам играть первый матч с "Туном" в Лиге Европы. Что скажете?

– Мы еще даже не вылетели, а уже тревогу бьют. Спокойно! Все будет хорошо. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)