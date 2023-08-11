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Сегодня, 21:41

Джикия ответил на вопрос о плотности календаря «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, сказывается ли плотный график матчей на игре красно-белых.

— Календарь — это факт. С этим ничего не сделаешь. Когда обозначен игровой день, тогда и будет игра. Тяжело ответить на вопрос, сказался ли график на состоянии команды, потому что если брать предыдущую кубковую игру, составы были разные, — сказал Джикия.

— Как-то довлело, что был шанс впервые в истории начать сезон в РПЛ с четырех побед?

— Никто об этом не думал. Мы идем от игры к игре.

За семь дней «Спартак» провел три игры во всех турнирах: одержал победу над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ и «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России, а также проиграл «Уралу» (2:3) в 4-м туре РПЛ.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

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 3
Наир Тикнизян

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 3
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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 2 1 0
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