Джикия ответил на вопрос о плотности календаря «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, сказывается ли плотный график матчей на игре красно-белых.

— Календарь — это факт. С этим ничего не сделаешь. Когда обозначен игровой день, тогда и будет игра. Тяжело ответить на вопрос, сказался ли график на состоянии команды, потому что если брать предыдущую кубковую игру, составы были разные, — сказал Джикия.

— Как-то довлело, что был шанс впервые в истории начать сезон в РПЛ с четырех побед?

— Никто об этом не думал. Мы идем от игры к игре.

За семь дней «Спартак» провел три игры во всех турнирах: одержал победу над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ и «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России, а также проиграл «Уралу» (2:3) в 4-м туре РПЛ.