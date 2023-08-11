Билялетдинов усомнился в уровне защитников «Спартака»: «Количество есть, а вот качество — не знаю»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» высказался о поражении красно-белых от «Урала» (2:3) в матче 4-го тура РПЛ.

«Спартак» – заложник своего стиля: ребята стараются атаковать, поэтому не всегда успевают в оборону. Защита могла бы получше действовать, быть помобильнее. Есть проблемы, но если их решить, команда будет очень серьезная. «Спартак» неплохо стартовал, но сейчас каждый может друг друга обыграть. Количество игроков у команды в защите есть, а вот качество – не знаю», – сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Урал» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 4 матчах, «Спартак» опустился на третью строчку с 9 очками.