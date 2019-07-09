Джикия отметил, что быть капитаном "Спартака" – большая ответственность

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал свое назначение капитаном команды. Он отметил, что это для него большая ответственность.

– Быть капитаном "Спартака" – большая ответственность. Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что справлюсь, – сказал Джикия.

Сегодня перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер "Спартака" Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.

25-летние Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с красно-белыми они выиграли чемпионат и Суперкубок страны в 2017-м, провели на двоих более 150 матчей за "Спартак".

Напомним, ранее капитаном красно-белых был Денис Глушаков, ушедший в "Ахмат".

Кононов назначил Джикию капитаном "Спартака". Почему это правильно