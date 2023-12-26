Легков назвал хоккей и футбол самыми популярными видами спорта в России

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков назвал самые популярные виды спорта в России.

«Самые популярные виды спорта в нашей стране — хоккей и футбол. Командные виды спорта, где заполняются все трибуны. Но хотелось бы верить, что самый массовый вид спорта — лыжные гонки!» — приводит слова Легкова Sport24.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон самым популярным видом спорта в России.