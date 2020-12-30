Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к видеопомощи арбитрам в российской премьер-лиге.

«Я бы вернулся в те времена, когда судья в поле отвечает за все. Он дал свисток — начал игру, и он ее ведет. А не ждет: подскажут ему или нет, то подскажут, или нет. Порой смотришь: да мой маленький брат знает, был фол или нет. Я за то, чтобы раз уж ВАР есть сегодня, пусть он будет максимально корректен», — сказал Джикия.

Система и видеоарбитры были введены в РПЛ в сезоне-2019/20, причем, в 2019 году ВАР работали лишь на нескольких играх в туре, а с 2020-го — в каждом из восьми матчей тура. С сезона-2020/21 ВАР регулярно используются на всех играх премьер-лиги.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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