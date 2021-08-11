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Заболотный пообещал скоро вернуться после травмы бедра

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный обратился к болельщикам. 30-летний россиянин получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Я скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку», — написал Заболотный в Instagram.

Публикация от Anton Zabolotniy (@zabolotniy_anton)

На 40-й минуте матча с «Динамо» Заболотный покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Его заменили на полузащитника Эмиля Бохинена.

Напомним, Заболотный вернулся в ЦСКА в июле этого года. Матч с «Динамо» стал для него третьим за красно-синих в сезоне-2021/22.

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Евгений Козинов все материалы автора

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