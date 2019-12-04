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Джикия — о голе в ворота Бельгии: «Тогда стоял большой вратарь, а не Ребров или Максименко»

19:46
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«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал об эмоциях после первого гола в составе сборной России в матче против Бельгии (1:4) в матче отбора чемпионата Европы-2020.

— Что почувствовали, когда забили первый гол за сборную России?

— Конечно, мне было приятно, но когда посмотрел на табло и увидел 1:4, то взгрустнул, — ответил Джикия. — Да, это большой турнир. Тогда еще стоял большой вратарь (Тибо Куртуа — Прим. «СЭ»), а не Артем Ребров или Александр Максименко ведь (смеется).

«Спартак» с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be

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