Калешин: «Если в этом сезоне Сперцян выступит так же, как в прошлом, то можно будет говорить об уходе»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Я бы на его месте в этом году не стал переходить. Этот сезон будет определяющим, — цитирует Metaratings.ru Калешина. — Он станет третьим полноценным с момента, когда пришел Сторожук и в команду зашли молодые ребята. Ему стоит приложить максимум усилий, потому что новичкам и молодым ребятам в первый год всегда проще играть. Давления нет, и команды уделяют не так много внимания. А вот два-три сезона — это показатель, когда команды уже знают игрока, его сильные и слабые стороны, и уделяют больше внимания его опеке. Этот сезон будет определяющим для него. Если он выступит так же, как в прошлом, то уже можно будет разговаривать об уходе».

Сперцян — воспитанник «Краснодара», на его счету 23 гола и 20 результативных передач в 79 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.