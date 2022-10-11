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11 октября, 16:55

В «Зените» ответили на вопрос о переговорах с Караваевым по новому контракту

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на информацию, что клуб предложил новый контракт защитнику Вячеславу Караваеву. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «ZenitCafe».

«Мы не комментируем наши процессы, только результаты.
Пора бы привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».

27-летний футболист перешел в «Зенит» в 2019 году из «Витесса». В текущем сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга защитник провел 95 игр, в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.

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 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
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 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
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 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
15.10 14:00
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 - : -
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 11
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Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Зенит

 5
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Квинси Промес

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